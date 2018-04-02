قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن كندا وإيطاليا وألمانيا ستستقبل بعض المهاجرين الأفارقة الموجودين في إسرائيل وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
نتنياهو يقول إن كندا وألمانيا وإيطاليا وافقوا على استقبال مهاجرين أفارقة من إسرائيل
نتنياهو يقول إن كندا وألمانيا وإيطاليا وافقوا على استقبال مهاجرين أفارقة من إسرائيل
وقالت إسرائيل إنها تعتزم وفقا للاتفاق نقل أكثر من 16 ألف مهاجر إلى بلدان غربية.
وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء "(هذا) اتفاق فريد من نوعه بين مفوضية الأمم المتحدة ودولة إسرائيل، سوف ينقل 16250 شخصا إلى الخارج، يأخذهم إلى دول متقدمة مثل كندا أو ألمانيا وإيطاليا- هذا هو ما التزمت به مفوضية الأمم المتحدة العليا- بتنظيمه بل وتمويله".
اتفاق بين اسرائيل والأمم المتحدة
توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يقضي بإرسال 16 ألفا من طالبي اللجوء الأفارقة لدول غربية. وسيلغي هذا الاتفاق الخطة التي سبق وأن أعلنت عنها حكومة بنيامين نتنياهو بترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية في القارة السمراء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية تعتزم منح المهاجرين الأفارقة خيار المغادرة بحلول أوائل أبريل-نيسان، سواء إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث أو الذهاب إلى السجن لأجل غير مسمى، وقد لاقت هذه الخطة الحكومية الكثير من الانتقادات خاصة من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووفقاً لوزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن 42000 مهاجر إفريقي معظمهم من السودان وإريتريا، يعيشون في إسرائيل، نصفهم من النساء والأطفال، لم تشملهم الخطة الحكومية الخاصة بالترحيل.
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وقد وصل هؤلاء المهاجرون الأفارقة بأغلبية ساحقة بعد العام 2007 من خلال التسلل من سيناء المصرية. ومنذ ذلك الوقت، شددت إسرائيل المراقبة على الحدود مع مصر.
وكانت أزمة المهاجرين الأفارقة في إسرائيل قد أظهرت تصدعا في المجتمع الإسرائيلي الذي انقسم ما بين مؤيد ومعارض لترحيلهم، وشهدت شوارع تل أبيب مظاهرات بين مؤيدة وبين معارضة لترحيل المهاجرين.
ويأتي هذا الاتفاق أيضا بعد أن قبلت محكمة العدل العليا في إسرائيل التماسا لمنع طرد المهاجرين الأفارقة من إسرائيل وتجميد تنفيذ الخطة الحكومية لطردهم بشكل مؤقت.