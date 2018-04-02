قام رجل أمريكي بضرب شابة محجبة بشكل عنيف أثناء وقوفها أمام مكتب الاستعلامات في مستشفى بومونت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية.
شاهد: أمريكي يعتدي بوحشية على جزائرية محجبة داخل مستشفى
شاهد: أمريكي يعتدي بوحشية على جزائرية محجبة داخل مستشفى
الرجل تقدم نحو الفتاة من الخلف فجأة وانهال عليها بلكمات عنيفة اسقطتها على الأرض.
وكشفت مصادر إعلامية عن هوية الرجل الذي تعدي على الفتاة وقالت إن الأمر يتعلق بأمريكي يدعى جون ديليز، يبلغ من العمر 57 عاما. وأضافت ذات المصادر أن الضحية فتاة محجبة من أصول جزائرية تبلغ من العمر 19 عاما.
وتدخل بعض الموظفين والأشخاص الحاضرين في قاعة الانتظار الخاصة بالمستشفى لنجدة الفتاة الضحية والقبض على الجاني.
وقامت الضحية برفع دعوى قضائية طالبت فيها المستشفى بدفع تعويض قدره 25 ألف دولار بسبب فشل إجراءاته في تفادي مثل هذا الاعتداء.
وقال محامي الضحية ماجد موغني لشبكة سي بي اس "بالتأكيد، بعد مشاهدة الفيديو، والاستماع لشهادة موكلتي حول هذا الاعتداء، فإن الدليل الظاهر يقود المرء إلى الاستنتاج بأن الاعتداء تم بدوافع دينية".
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وأضاف موغني "كان هناك خمسة أشخاص في البهو وكانت موكلتي الوحيدة التي ترتدي الحجاب".
وامام المحكمة قال الجاني بأنه هرب من مستشفى للأمراض العقلية وأنه لم يتناول أدويته وأضاف بأن الأطباء شخصوا حالته وهو مصاب بمرض ثنائيّ القطب وشيزوفرينيا".
وأشار ماجد مغني إلى ان موكلته أصيبت بصدمة شديدة بسبب ما تعرضت له، وأنها لا تريد مغادرة منزلها، مضيفا أنه يعتقد أن هذا الاعتداء حدث كون موكته مسلمة."