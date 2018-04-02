ألفارادو كيسادا يصبح أصغر رئيس في التاريخ الحديث لكوستاريكا

هزم كارلوس ألفارادو كيسادا مرشح يسار الوسط بشكل حاسم مغن بروتستاني محافظ في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في كوستاريكا التي جرت يوم الأحد بتعهده بالسماح بزواج المثليين ليحافظ بذلك على السمعة التي اشتهرت بها بلاده من تسامح.
وحصل ألفارادو كيسادا البالغ من العمر 38 عاما الوزير السابق والكاتب على 61 يالمئة من الأصوات بعد فرز 95 بالمئة من مراكز الاقتراع.
وسيكون ألفارادو كيسادا أصغر رئيس في التاريخ الحديث لكوستاريكا عندما يتولى منصبه في مايو أيار المقبل.
وقال ألفارادو كيسادا أمام آلاف من أنصاره المبتهجين الذين كان يطلقون الأبواق ويلوحون بعلم كوستاريكا "التزامي بحكومة من أجل الجميع بمساواة وحرية ومن أجل مستقبل أكثر ازدهارا.
"ما يوحدنا أكثر بكثير مما يفرقنا".
وسارع المرشح الخاسر الى الإقرار بهزيمته وتهنئة الرئيس الجديد.
وقال "لم نكسب الانتخابات". وأضاف أنه هنأ خصمه خلال اتصال هاتفي ووعده بمساعدته على حل مشكلات البلاد وذلك في علامة أخرى على السياسات التي يسودها الود في كوستاريكا.