تعهد يورغن كلوب مدرب ليفربول "بالكثير من الإثارة" عندما يلعب فريقه أمام غريمه الانجليزي مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء قائلا إن فريقه يستطيع وهو في قمة مستواه تحدي كافة التوقعات وبلوغ الدور قبل النهائي للبطولة.
كلاسيكو الإثارة في دوري الأبطال بين ليفربول وسيتي
كلاسيكو الإثارة في دوري الأبطال بين ليفربول وسيتي
وسيحل سيتي ضيفا على ليفربول في انفيلد في ذهاب دور الثمانية ليواصلا الصراع بينهما والذي شهد تسجيل 12 هدفا في آخر مباراتين جمعت بينهما.
وامتدح كلوب مدرب ليفربول الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام في بريطانيا قال فيها:"إن سيتي فريق قوي ويلعب كرة حازمة، ويلتزم لاعبوه بأداء أكثر سلاسة واتساقا من أي فريق آخر في البطولة الإنجليزية، لذلك تفوق على الجميع واستطاع أن يبتعد كثيرا في مقدمة الترتيب وبفارق كبير في النقاط بلغ 16 نقطة.
كما قال كلوب للصحفيين "أعتقد أن المباراة ستكون خططية لكن الإثارة ستعم أجواء اللقاء وهذا رائع. ستقام في انفيلد على أي حال لذا فان الأجواء ستكون رائعة لمتابعتها".
وخسر ليفربول 5-صفر في الدوري على إستاد الاتحاد في سبتمبر أيلول الماضي عقب طرد المهاجم ساديو ماني لكن ليفربول ثأر لهزيمته بالفوز في انفيلد 4-3 في يناير/ كانون الثاني الماضي. وظلت هذه هي الهزيمة الوحيدة لسيتي في الدوري هذا الموسم.
وعلى الرغم من الهزيمة، ظل فريق سيتي بقيادة غوارديولا مبتعدا بفارق 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب. ويقر كلوب بأنه سيكون من الصعب الإطاحة بسيتي عبر مباراتي دور الثمانية بدوري الأبطال.