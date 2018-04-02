شاهد: مسيرات من أجل السلام في ألمانيا خلال عيد الفصح
خرج آلاف المواطنين إلى شوارع عدة مدن ألمانية خلال عطلة عيد الفصح حيث نظموا مسيرات كجزء من دعوات الأمان خلال أعياد الفصح التقليدية التي تجري في جميع أنحاء البلاد.
وحسب الشرطة، فقد شارك حوالي 3000 شخص في مسيرة مدينة فرانكفورت حيث طالب المتظاهرون بوضع حدّ للعنف الذي تشهده سوريا، وتصفية النزاع بين موسكو والغرب على خلفية تسميم عميل روسي مزدوج في بريطانيا.
وسائل الاعلام الألمانية أشارت إلى تنظيم أكثر من 75 مسيرة للسلام في مدن وبلدات في أنحاء البلاد، ووفقا لتقارير إعلامية، فقد بدأت مسيرات عيد الفصح في العام 1960 في هامبورغ، ووصلت ذروة هذه المسيرات في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.