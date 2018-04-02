عبد الفتاح السيسي يفوز بعهدة رئاسية ثانية بأغلبية 97% من الأصوات

وحصل منافس السيسي موسى مصطفى موسى على 2.92 في المائة من الأصوات. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 22 مليون و491 ألفا و921 صوتا (92.73%)، في مقابل أصوات باطلة بنسبة 7.27% بلغت مليون و 762 ألفا.

من دون مفاجآت، فاز الرئيس المصري المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي بعهدة رئاسية ثانية من أربع سنوات، متقدما بفارق كبير جدا على منافسه موسى مصطفى موسى . وحسب نتائج الانتخابات المصرية فقد حصل عبد الفتاح السيسي على أكثر من 21 مليون صوت وبنسبة فاقت 97 في المائة.

وربما يعود فوز السيسي بهذه النسبة الكبيرة إلى خوضه الانتخابات دون منافسة حقيقية بعد إلقاء القبض على أحد المرشحين البارزين وانسحاب بقية المنافسين الآخرين. وحتى المنافس الوحيد للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية يعتبر من أشدّ المؤيدين للسيسي.

يذكر أنّ السيسي استفاد بشكل كبير من الأجهزة الحكومية خلال حملته الانتخابية وهو ما جعل الهيئة الوطنية للانتخابات تطلق نداء قبيل انتهاء التصويت لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أملا في زيادة نسبة المشاركة التي يعتبرها السيسي ضرورية لإضفاء الشرعية على فوزه.

وأشارت وسائل إعلامية على غرار وكالة رويترز إلى أن عدد الناخبين المسجلين في مصر حوالي 60 مليونا، وقال بعض الناخبين إنهم حصلوا على أموال ومغريات أخرى للمشاركة في عملية التصويت.

وكان السيسي قد فاز بأكثر من 96 في المائة من الأصوات خلال انتخابات مايو-أيار للعام 2014 عندما واجه المرشح حمدين صباحي.

وفي الوقت الذي يؤكد البعض أنّ السبب الحقيقي لفوز السيسي هو غياب المنافسة الحقيقية وعدم وجود مرشح قوي بإمكانه إلحاق الهزيمة بالسيسي اعتبر البعض انّ الوعود التي أطلقها الرئيس المنتهية ولايته خلال الحملة الانتخابية ربما كانت وراء فوزه بعهدة رئاسية جديدة.

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فقد تعددت الوعود التي أطلقها عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية حيث قدم وعودا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية. فمن الناحية السياسة وعد بالتصدي للفساد الذي ينخر جميع القطاعات الحيوية في مصر، ويقول اقتصاديون إن الفساد هو العائق الاكبر أمام أي حركة تنموية في مصر، وهو السبب الرئيسي في انخفاض حجم الاستثمار في مصر وفي الفقر والتخلف في كافة قطاعات الدولة. يذكر أنّ مصر تحتل المركز رقم 114 على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

أما اقتصاديا، فوعد السيسي بالارتقاء بوضع مصر اقتصاديًا وجعلها في مركز متقدم، فخلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، المنعقد خلال الصيف وعد السيسي باتخاذ مجموعة من إجراءات الحماية وضبط الأسواق ضد موجة الغلاء الطاحنة التي تعاني منها الشريحة العظمى من الشعب.

كما وعد خلال منتدى إفريقيا 2017، وعد بتذليل العقبات والصعوبات أمام كل المستثمرين سواء مصريين أو أجانب قائلًا: "إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في حل مشاكل المستثمرين، وإن هناك تصور شامل للإصلاح الاقتصادي"، مضيفًا: "والآن لا توجد أية مشكلة"، وقال للمستثمرين: "لديكم فرص قوية في مصر، وستكونون آمنين على استثماراتكم، ونحن داعمين لكم بشكل كامل".

وعلى الصعيد الاجتماعي وعد السيسي بتحسين الأحوال المعيشية لكافة المواطنين، وتقديم الرعاية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل العقبات أمامهم، وتوفير الوظائف المناسبة لحالتهم، كما أكد أن للمرأة دور عظيم داخل المجتمع، واعدًا باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحقق ذلك الدور، كذلك كان من بين وعوده المهمة ما تعلق بالشباب، والاهتمام بهم، والوعد بالإفراج بالعفو عنهم.

أما أمنيا، فوعد عبد الفتاح السيسي باقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة المتطرفين حيث شدّد في أكثر من مناسبة على القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن.