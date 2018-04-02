يوم أسود في قطاع النقل بالسكك الحديدية في فرنسا

تعيش فرنسا على وقع يوم ثلاثاء أسود بسبب إضراب قد يكون واسع النطاق وطويل الأمد في قطاع النقل بالسكك الحديدية. ارتدادات هذا الاضراب قد تمتد إلى قطاع النقل الجوي حيث هدّد عمال شركة "إير فرانس" بالدخول في إضراب كذلك. والمتتبع للوضع في فرنسا يلاحظ بوضوح انّ غضب عمال وسائل النقل يتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعد عدة إضرابات متقطعة، ها هم عمال السكك الحديدية يعمدون إلى إضراب طويل الأمد حيث ستكون وتيرة الإضرابات بمعدل يومين كلّ خمسة أيام إلى غاية نهاية يونيو-حزيران. ترغب النقابات العمالية في لي ذراع الحكومة، مما يمثل أكبر تحدّ للرئيس إيمانويل ماكرون منذ وصوله إلى السلطة في مايو-أيار الماضي.