بالفيديو: أتباع ديانة الفودو يقدمون الأضاحي ويحتفلون بالعيد المقدس
احتفل أتباع ديانة الفودو الأحد في هايتي بعيدهم المقدس الذي تزامن مع احتفالات عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية.
وتجمع المئات من المؤمنين، في العاصمة بورت أو برنس، وهم يرتدون أزياء بيضاء وقدموا الأضاحي لآلهتهم ورقصوا على إيقاعات الطبول، عملا بالتقاليد التي تناقلوها عن أجدادهم الذين جاؤوا من إفريقيا.
وعمد المشاركون الذين يعتقدون أنهم مسكونون بالأرواح على الغطس في الماء، الواحد تلو الآخر، دون التوقف عن ترديد الأناشيد الدينية.
وتعتقد شريحة واسعة من المواطنين في هايتي بديانة الفوتو التي اعترفت بها السلطات رسميا في الستينات.