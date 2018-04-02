الأمير هاري وخطيبته ميغان يختاران منسقة زهور معروفة في عالم الأزياء

قال قصر كينزنغتون إن الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل اختارا منسقة للزهور معروفة لدى مشاهير صناعة الأزياء لترتيب زخارف الورود لزفافهما في أواخر الربيع.
وستستخدم فيليبا كرادوك زهورا تنمو بشكل موسمي حول قصر وندسور لتزيين المكان الذي سيقام فيه الاحتفال ومن بينها زهور الحدائق والفاوانيا والزهور القمعية. ومن بين زبائن كرادوك مصمم الأزياء الكسندر مكوين ومجلة فوغ البريطانية.
وسيقام حفل زفاف الأمير هاري حفيد الملكة اليزابيث، والذي يأتي في المركز الخامس في الترتيب على العرش، وماركل نجمة الدراما التلفزيون الأمريكية (سوتس) في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.
وقالت كرادوك إن "العمل معهما يمثل متعة مطلقة.