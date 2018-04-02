القضاء العراقي يقر إعدام 6 تركيات

في محاكمة جديدة قضت محكمة عراقية الاثنين بإعدام 6 نساء تركيات اتهمن بالانتماء لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي ان "قاضى المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكمه بالإعدام على ست تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم ما يسمى بداعش ودعمه فيما حكم على متهة أخرى بالحبس مدى الحياة".

وسبق للقضاء العراقي بالحكم على متهمين رجالا ونساءً بعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة في قضايا الإرهاب.

وكانت نفس المحكمة الشهر الماضي قد أصدرت حكم الإعدام في حق 16 امرأة تركية تم إدانتهن بنفس التهمة.

كما قام القضاء العراقي بالنطق بالسجن مدى الحياة في شهر فبراير/ نيسان المنصرم على تركية وسوري بتهمة دعم الإرهاب.

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وكان القضاء العراقي قد أصدر حكم الإعدام لأول مرة على رعية أجنبية بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي في يناير/ كانون الثاني المنصرم.

ونطق الحكم في حق امرأة ألمانية الجنسية من أصول مغربية.

كما سبق وأن أفرجت محكمة في العراق عن فرنسية وقررت ترحيلها إلى بلادها.

وينص قانون مكافحة الإرهاب في العراق على تنفيذ عقوبة الإعدام "للانتماء إلى التنظيمات المسلحة"، حتى وإن لم يشارك الشخصفي أعمال إجرامية أو القتال المسلح.