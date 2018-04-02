شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر حفلا لمغني بوب كوريين جنوبيين
بثت قناة (كي.آر.تي) التلفزيونية الحكومية في كوريا الشمالية، الاثنين، لقطات فيديو للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهو يشاهد مغني بوب كوريين جنوبيين لأول مرة منذ أكثر من عقد، في وقت تتراجع فيه حدة التوترات بين الجارتين.
وكان حفل أمس، الأحد، أول مرة يحضر فيها زعيم كوري شمالي عرضاً كوريا جنوبيا في العاصمة.
وكان كيم يعتزم حضور عرض يُقام غدا الثلاثاء، (3 أبريل نيسان)، لكنه قرر مشاهدة عرض الأحد بسبب "جدول الأعمال السياسية"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ومسؤولين كوريين جنوبيين هناك.
وأُقيم حفل الأحد تحت عنوان "الربيع قادم" في مسرح بيونغيانغ الكبير، وأحيته نخبة من الفنانين الكوريين الجنوبيين بما في ذلك مطربون مخضرمون مثل تشو يونج بيل، ولي سون هي، ونجم الروك يون دو هيون والمطربة بايك جي يونج، بالإضافة إلى فرقة البوب الكوري الجنوبي النسائية "ريد فلفيت".