لافروف: وماذا لو كان تسميم سكريبال لصالح بريطانيا؟

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين ان موسكو غير مسؤولة عن تصاعد الخلاف مع الغرب على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
ووصف لافروف في تصريحات إعلامية بريطانيا والولايات المتحدة بالأطفال لأنهما فقدتا صوابهما بسبب ما تقومان به حاليا مضيفا انه في زمن الحرب الباردة كانت هناك بعض القواعد لكن الآن فقدت.
وقال لافروف أن عملية التسميم هذه "قد تكون في مصلحة الحكومة البريطانية التي كانت في وضع غير مريح بسبب عجزها عن الإيفاء بوعودها للناخبين حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكست".
وأشار مسؤول الديبلوماسية الروسية إلى ام موسكو تتصرف بهدوء تجاه الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لأنه، يقول لافروف، لا يتوجب على هذه الدول إلقاء الاتهامات من دون تقديم الأدلة.
وفيما يخص طرد بعض الدول الغربية لدبلوماسيين روس، اعتبر لافروف هذه التصرفات بمثابة غلق باب الحوار نهائيا.
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ومنذ بداية هذه القضية نفت روسيا كل الاتهامات الموجهة إليها من طرف بريطانيا وبعض الدول الأخرى التي اصطفت بجانب لندن، حيث قامت الولايات المتحدة بطرد 60 دبلوماسيا روسيا في أعقاب موجة واسعة النطاق لطرد الدبلوماسيين الروس من بريطانيا والعديد من الدول الحليفة لها.
وردت روسيا بنفس الإجراء وقامت بطرد 60 ديبلوماسيا أمريكيا.