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الملك سلمان شارع جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

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الملك سلمان شارع جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

الملك سلمان شارع جديد في العاصمة اللبنانية بيروت
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ذكرت الوكالة الوطنية للانباء في لبنان أن يطلق مجلس بلدية العاصمة اللبنانية بيروت من المقرر أن يطلق اسم "جادة الملك سلمان بن عبد العزيز" على الطريق الممتد من "ميناء الحصن" إلى "زيتونة باي" في بيروت، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وضرورة المحافظة عليها.

وفي هذا الشأن أكد النائب في البرلمان اللبناني محمد قباني أنّ: "العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية هي علاقة محبة وعلاقة تعاون وأخوة"، مضيفا: "نحن أشقاء للمملكة ولشعبها، وبالنسبة لهذه المناسبة فإن جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز صديق كبير للبنان ولم يتخلى عنه، وسيحتضن لبنان واللبنانيين العاملين في المملكة."

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واعتبر النائب محمد قباني أنّ إطلاق اسم العاهل السعودي على جادة أساسية في العاصمة بيروت هو أقل ما يجب أن يتجاوب معه لبنان نظرا للتعاطف والمحبة التي يكنها الشعب اللبناني لنظيره السعودي. وأعرب قباني عن أمله في أن تكون هذه المبادرة مجرد خطوة محبة لإحدى واجهات بيروت الأساسية لتكريس العلاقات التعاون والصداقة بين البلدين وخاصة مع الملك السعودي.

ودعا محمد قباني إلى عودة السياح العرب عموما والسياح السعوديين على وجه الخصوص إلى بيروت لأنهم يشكلون دعماً للبنان ولاقتصاده.

وبهذه المناسبة سينظم هذا الثلاثاء حفل برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري وحضوره، وحضور الوزير السعودي المفوض وليد البخاري القائم بأعمال السفارة السعودية لتدشين "جادة الملك سلمان بن عبد العزيز".

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • وكالة الأنباء اللبنانية