وتلقى جيمع اللاعبين الدعوة للمشاركة بإستثناء الإنكليزي لان بولتر الذي ضمن المشاركة رسميا بعد فوزه بجائزة هوستون المفتوحة.
تايغر وودز: سأحضر إلى أوغوستا من أجل الفوز
تايغر وودز: سأحضر إلى أوغوستا من أجل الفوز
حامل لقب هذه البطولة في 2017 الإسباني سارجيو غارسيا سيكون ضمن المشاركين للدفاع عن لقبه، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام قائمة الأسماء الكبيرة التي أكدت حضورها لهذا الموعد، على غرار كل من الأمريكيين جوستين توماس وجوردن سبيث وكذا المصنف رقم واحد عالميا سابقا، الأمريكي تايغر وودز الذي يرجع آخر تتويج له في هذه البطولة إلى 2015.
وودز العائد من الإصابة بعد خضوعه لعملية على مستوى الظهر السنة الماضية، والذي يعتبر نفسه محظوظا لأنه تمكن من استئناف مضمار الغولف بعد ثلاث سنوات من المعاناة والمتعطش للألقاب، أكد أنه سيحضر للفوز بهذه الكأس.
الأمريكي دوستين جونسون من جانبه سيكون من الأسماء الكبيرة المرشحة للفوز رفقة مواطنه روري ماكلروي خاصة وأنه لم يسبق لهما التتويج على مضمار أوغوستا.