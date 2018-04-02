السعودية تعلن الاحصاء الجديد لأعداد السعوديين والأجانب في المملكة لعام 2017

ارتفع عدد السكان في المملكة العربية السعودية في عام 2017 بأقل من مليون نسمة بالمقارنة مع إحصاءات العام 2016، بحسب نتائج آخر مسح ديموغرافي للهيئة العامة للإحصاء.
وأظهر المسح أن عدد السكان في عام 2017 بلغ 32,552,336 نسمة مقارنة مع 31,742,308 نسمة في عام 2016، بمتوسط معدل نمو سنوي2,52%.
وأفادت الهئية بأن السكان يتوزعون بحسب الجنس بما نسبته %57,48 من ذكور، و%42,52 من إناث.
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تعداد السعوديين
وفقاً لنتائج المسح فإن عدد السكان السعوديين بلغ 20,064,970 نسمــة، أي بنسبــة 62,69% من جملة سكان المملكة، مقارنة بـ 20,064,970 نسمة في المسح الديموغرافي 2016، وذلك بزيادة مقدارها 343,392 نسمة.
ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس في عام 2017 بما نسبته (%50,94) ذكور، (%49,06) إناث.
وبحسب الوكالة السعودية للأنباء (واس) فقد شمل المسح أيضا بيانات عن الأسرة، تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية والتركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين.