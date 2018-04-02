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شاهد: روسيا تختبر مضادا حديثا للصواريخ الباليستية

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شاهد: روسيا تختبر مضادا حديثا للصواريخ الباليستية

لحظة إطلاق مضدا صواريخ باليستية حديث للاخبتار في كازاخستان
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رويترز
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اختبرت روسيا، الاثنين، صاروخا جديدا مضادا للصواريخ الباليستية، ضمن مجموعة اختبارات في منطقة ساري شاجان في كازاخستان.

وأظهر شريط فيديو أصدرته وزارة الدفاع الروسية وصول عدة شاحنات محملة بقطع صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية.

ووفقا للوزارة، فإن الاختبارات الجديدة لمضاد الصواريخ الحديث كان ناجحا بالكامل.

كما قالت الوزارة في بيان، إن الصاروخ الذي تم اختباره مستخدم بالفعل، ويستخدم لحماية موسكو من هجمات جوية محتملة.

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الوكالات • رويترز