شاهد: روسيا تختبر مضادا حديثا للصواريخ الباليستية

اختبرت روسيا، الاثنين، صاروخا جديدا مضادا للصواريخ الباليستية، ضمن مجموعة اختبارات في منطقة ساري شاجان في كازاخستان.
وأظهر شريط فيديو أصدرته وزارة الدفاع الروسية وصول عدة شاحنات محملة بقطع صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية.
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"أعتقد أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تم اعتقالهم .. ولكن هناك أيضا شبكة دعم لمساندة هؤلاء الإرهابيين وبالتالي فهي في صلب اهتماماتنا وملاحقاتنا اليومية . علينا أن نلاحق أولئك الذين يدعمون الإرهاب ، أولئك الذين يجندون الإرهابين ومهما يكن من أمر فالإرهابيون ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية ، أعتقد أننا اعتقلنا" يان يامبون وزير الداخلية و الأمن البلجيكي
"أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا" توماس نيكاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي
"هناك أطفال صغار ، ويوجد آباء وأمهات عجزة والسجون تبعد بمسافة 600 كلم عن منازلهم . وأولئك الذين يعيشون في المنفى فيعانون ايضا من مشكلة البعد في المسافات ما بين ذويهم. و الامر يزداد تعقيدا من يوم لآخر." مونتسيرات بودجمون شقيقة كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا
"ما قامت به الحكومة البلغارية ضد المعارضين السياسيين الأتراك يتعارض مع جميع القيم الأوروبية. في بعض الأحيان يتطلب الأمر التصرف بحكمة معتبرة وبمواقف صارمة وإلا فإنه لا يمكننا أن نصبح شركاء فلا أحد يمكن أن يعتبر بمواقف بلغاريا بأنها تؤخذ على محمل الجد و بخاصة في تركيا." أنتوني تودوروف أستاذ العلوم السياسية-جامعة بلغاريا
"يجب على أوروبا أن توافق على المشاركة في الترحيب باللاجئين ، حتى لا نضطر إلى الاعتماد على أشخاص مثل أردوغان"...وهذا يتطلب "القليل من الشجاعة السياسية" ، لكنه يدور حول "الاستقلال الاستراتيجي عن تركيا" ." فيليب لامبيرتس مساعد رئيس حزب الخضر في البرلمان الأوروبي
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"أعتقد أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تم اعتقالهم .. ولكن هناك أيضا شبكة دعم لمساندة هؤلاء الإرهابيين وبالتالي فهي في صلب اهتماماتنا وملاحقاتنا اليومية . علينا أن نلاحق أولئك الذين يدعمون الإرهاب ، أولئك الذين يجندون الإرهابين ومهما يكن من أمر فالإرهابيون ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية ، أعتقد أننا اعتقلنا" يان يامبون وزير الداخلية و الأمن البلجيكي
"أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا" توماس نيكاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي
"هناك أطفال صغار ، ويوجد آباء وأمهات عجزة والسجون تبعد بمسافة 600 كلم عن منازلهم . وأولئك الذين يعيشون في المنفى فيعانون ايضا من مشكلة البعد في المسافات ما بين ذويهم. و الامر يزداد تعقيدا من يوم لآخر." مونتسيرات بودجمون شقيقة كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا
"ما قامت به الحكومة البلغارية ضد المعارضين السياسيين الأتراك يتعارض مع جميع القيم الأوروبية. في بعض الأحيان يتطلب الأمر التصرف بحكمة معتبرة وبمواقف صارمة وإلا فإنه لا يمكننا أن نصبح شركاء فلا أحد يمكن أن يعتبر بمواقف بلغاريا بأنها تؤخذ على محمل الجد و بخاصة في تركيا." أنتوني تودوروف أستاذ العلوم السياسية-جامعة بلغاريا
"يجب على أوروبا أن توافق على المشاركة في الترحيب باللاجئين ، حتى لا نضطر إلى الاعتماد على أشخاص مثل أردوغان"...وهذا يتطلب "القليل من الشجاعة السياسية" ، لكنه يدور حول "الاستقلال الاستراتيجي عن تركيا" ." فيليب لامبيرتس مساعد رئيس حزب الخضر في البرلمان الأوروبي
شاهد: روسيا تختبر مضادا حديثا للصواريخ الباليستية
وأظهر شريط فيديو أصدرته وزارة الدفاع الروسية وصول عدة شاحنات محملة بقطع صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية.
ووفقا للوزارة، فإن الاختبارات الجديدة لمضاد الصواريخ الحديث كان ناجحا بالكامل.
كما قالت الوزارة في بيان، إن الصاروخ الذي تم اختباره مستخدم بالفعل، ويستخدم لحماية موسكو من هجمات جوية محتملة.
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الوكالات • رويترز