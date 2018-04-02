السعودية.. إلى الفضاء؟

زار الأمير محمد بن سلمان ميناء "موهافي" للطيران والفضاء في صحراء كاليفورنيا، بالولايات المتحدة، والتقى مؤسس مجموعة "مجموعة فيرجين".
وبحسب وكالات محلية، اطلع بن سلمان على آخر ابتكارات شركة "فيرجن غالاكتيك"، وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية.
كما استعرض نظام عمل "برانسون"، وهو مخصص للنقل عالي السرعة الذي يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات.
وكشفت فيرجن غالاكتيك لأول مرة عن حجرات وقود الطائرات الجديدة، بالإضافة إلى المركبات الفضائية التي ستدخل حيز الخدمة التجارية قريبا.
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رحلات تجارية إلى الفضاء
كما تم استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، إذ دخلت السعودية، آواخر العام 2017، في شراكة مع المجموعة، في مجال رحلات الفضاء وأنظمة النقل فائقة السرعة، مخصصة لذلك مبلغ مليار دولار أمريكي.
ويأتي كل ذلك ضمن ما يعرف بـ"رؤية المملكة 2030"، وهي مجموعة من الخطط تسعى لتطوير المملكة استعدادا لفترة ما بعد النفط.
وفيرجين غالاكتيك هي شركة أمريكية تسعى إلى تسيير رحلات تجارية إلى الفضاء، وحصلت من أجل القيام بذلك على ترخيص لمركبتها الفضائية من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.