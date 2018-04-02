اليمن: مقتل 12 مدنيا في ضربة للتحالف بقيادة السعودية

قال مسعفون وشاهد، إن ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن أسفرت عن مقتل 12 مدنيا، بينهم سبعة أطفال، الاثنين، في مدينة الحديدة الساحلية.
وذكر مسعفون وشاهد أن الضربة الجوية دمرت منزلا في مديرية الحالي، كان يقيم فيه مدنيون نازحون من محافظات أخرى، وأضافوا أن جميع القتلى من أسرة واحدة.
من جانبه، قال متحدث باسم التحالف لرويترز: "نتعامل مع هذا التقرير بجدية شديدة وسيتم إجراء تحقيق شامل بشأنه مثلما يحدث مع هذا النوع من التقارير، وفق عملية مستقلة متفق عليها دوليا. وبينما يتم إجراء هذا (التحقيق) لن يكون من المناسب التعليق بأكثر من ذلك".
أكبر ميناء يمني
ويوجد في الحديدة أكبر ميناء يمني، حيث تصل من خلاله المساعدات الإنسانية إلى ملايين المدنيين المعرضين لخطر المجاعة. ولم تتأثر بالضربة الجوية العمليات في الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون المتحالفون مع إيران.
وبدأت السعودية والإمارات التدخل في الحرب الأهلية باليمن عام 2015 في مواجهة الحوثيين، لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
وشن التحالف الذي يضم دولا سنية أخرى آلاف الضربات الجوية، مستهدفا المقاتلين الحوثيين وأصابت بعضها مناطق مدنية لكن التحالف ينفي تعمد ذلك.
وسقط أكثر من عشرة آلاف قتيل في الحرب التي شردت أيضا ما يربو على مليوني شخص، وجعلت اليمن على شفا المجاعة.