قناة سعودية تحل إدارتها بعد فيديو "العزاء" المثير للجدل

بعد حوالي 24 ساعة على انتشار الفيديو المثير للجدل في السعودية، الذي يظهر قيام مقدم برنامج تلفزيوني بإبلاغ ضيفه نبأ وفاة والده، على الهواء مباشرة، أعلنت القناة عن حل إدارتها وإجراء تعيينات جديدة.
وكان محسن بن تركي، مقدم أحد البرامج بقناة "بداية" السعودية، قد أبلغ ضيفه بنبأ وفاة والده أثناء البث المباشر، مما أدي لانهيار الضيف على مرأى ومسمع المشاهدين.
ونشرت القناة بيانا عبر صفحتها على تويتر، قالت فيه، "قررت قناة بداية، وبعد التحقيق في الموضوع بكافة تفاصيله وتحديد المسؤوليات المناطة بالعاملين في القناة.. ما يلي: فصل المتسببين وحل ادارة القناة".
كما تضمن البيان قرارا بتعيين مدير للقناة ومدير لإدارة المحتوى.
وفيما يلي الفيديو الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأثارت الواقعة موجه من السخط ضد القناة ومقدم البرنامج، مما دفع القناة لإصدار بيان تؤكد فيه عدم علمها المسبق بالواقعة، كما أعلنت عن إيقاف معد البرنامج عن العمل.
وغرد الكاتب السعودي إبراهيم المنيف معترضاً على الواقعة، قائلاً إن ما حدث على شاشة القناة هو متاجرة بمشاعر ضيوفها.
وتسائل الكاتب السعودي وليد الظفيري إذا كانت القناة محصنة ضد العقاب على ما اقترفته بحق ضيف البرنامج.