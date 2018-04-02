بعد السيطرة على الغوطة الشرقية، كشفت السلطات السورية عن شبكة أنفاق في الغوطة الشرقية كانت تستخدمها فصائل المعارضة تمتد إلى حي جوبر الدمشقي.
شاهد بالفيديو أضخم أنفاق مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية
شاهد بالفيديو أضخم أنفاق مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية
ومن ضمن الانفاق المكتشفة، تم ضبط أحد أضخم الأنفاق التي تربط بين بلدات الغوطة والذي تم حفره من قبل مسلحي "فيلق الرحمن" لاستخدامه كمأوى من القصف الصاروخي ولتهريب البضائع إلى داخل المدينة المحاصرة.
وذكر ضابط تابع للجيش السوري رافق وسائل الاعلام في جولتها داخل شبكة الانفاق إن المعارضة كانت تستخدم هذه الشبكة أيضا كمخازن لقذائف المورتر.
وتمتد شبكة الأنفاق المتداخلة على طول عدة كيلومترات تحت الأرض كما أنها تتسع لعبور الأشخاص والبضائع وحتى السيارات.
وأوضحت الصور ان هذه الأنفاق زودت بمستودعات ذخيرة وقاعات علاج ميدانية.