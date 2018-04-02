إردوغان يلتقي الرضيع السوري "كريم" بعد إجلائه من الغوطة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد الرضيعَ السوري "كريم"، الذي أصبح رمزا لمأساة الغوطة بعد أن فقد عينه اليسرى وأمّه في نهاية العام الماضي.

وكان الصغير قد وصل مع والده وأقاربه في وقت سابق من يوم الأحد إلى منطقة الريحانية التركية، وذلك في إطار عمليات إجلاء السكان من الغوطة الشرقة التي أبرمها النظام السوري مع فصائل من المعارضة مؤخرا.

وفقد كريم عينه اليسرى وكسرت جمجمته وقتلت والدته، في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، جراء القصف خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش السوري للسيطرة على الغوطة الشرقية وانتزاعها من فصائل المعارضة المسلحة.

وحظيت قصة الرضيع السوري بتعاطف كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركت شخصيات عالمية بارزة من سياسيين وفنانين ورياضيين بحملة على الشبكة العنكبوتية من خلال التقاط صور شخصية مع تغطية العين براحة الكف، ونشرها على تويتر.