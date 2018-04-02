قلعة القدس تحكي تاريخ "الملك داود" بالصوت والضوء

أضيئت جدران قلعة القدس (برج داود) الواقعة في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة بالقدس، داخل باب الخليل الأحد.
القلعة التي تعتبر من أهم معالم مدينة القدس الشرقية تزينت بالرسوم المتحركة الراقصة والأعمال الفنية عالية الجودة والنصوص التي كتبت باللغة العربية لتحكي تاريخ المدينة العتيقة.
بالصوت والضوء وعلى أنغام الموسيقى أعيدت الحياة لقصة الملك داود. أجهزة العرض المزودة بأشعة الليزر جسدت شخصيات تاريخية من أهمها مايكل أنغلو ورامبرانت وماتيس وشاجال. وطغت على الزوار الذي بلغ عددهم 250 ألف زائر حالة من الانبهار بسبب مزج التاريخ بالرسوم المتحركة البسيطة على جدران القلعة التي يطلق عليها اسم قلعة باب الخليل أو قلعة القدس.