للمرة الأولى لندن تتفوق على نيويورك من حيث نسبة جرائم القتل

تفوقت العاصمة البريطانية لندن على مدينة نيويورك من حيث جرائم القتل العمد. وتفوقت نسبة الجرائم في لندن على مثيلاتها في نيويورك على أساس شهري للمرة الأولى بعد أن سجلت مصالح الأمن مؤخرا جريمة قتل لرجل قضى طعنا بالسلاح الأبيض، وهي الجريمة الثانية عشرة في غضون 19 يوما فقط.

وأشارت مصالح الأمن في لندن إلى أنّ شابا في العشرينيات من عمره هوجم بالسلاح الأبيض بعد خروجه من حانة في منطقة واندسوورث جنوب العاصمة.