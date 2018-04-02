افتتح بمدينة لوس أنجلس الأمريكية متحفا لصور السيلفي الذي الأحد. المتحف في نواحي غليندايل يعرض تشكيلة متنوعة من صور السيلفي كتمثال داوود الملك للفنان مايكل أنجلو وهو يحمل بيده هاتفاً ذكياً كذلك عرشاً مصنوعاً من عصي التقاط السيلفي.
متحف لصور السيلفي في لوس أنجلس
متحف لصور السيلفي في لوس أنجلس
المتحف اهتم أيضا بالقضايا السياسية التي شهدتها الساحة الدولية في المدة الأخيرة كصور التحذيرات الأمنية التي نشرتها الحكومة الروسية بعد سلسلة حوادث قاتلة.
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صورة السيلفي الشهيرة التي التقطها قرد استولى على الكاميرا الخاصة بالمصور ديفيد سلايتر كانت كذلك من ضمن القطع المعروضة في هذا المتحف الخاص.
متحف السيلفي في لوس أنجلس سيستمر لشهرين وقد يتم تمديده في حالة تزويده بصور سيفي جديدة ومتميزة.
وحمل المتحف احصائيات حول استخدام صور السيلفي من طرف الرجال والنساء. هذه العملية أظهرت ان النساء تقبلن أكثر من الرجال على الصور الذاتية بنسبة 61.6 بالمئة في مدينة نيويورك و65,4 في ساو باولو و82 بموسكو.