شاهد: الشرطة الأميركية تنشر فيديو لإطلاق النار على مواطن يحمل مسدسا

نشرت سلطات مدينة لويفيل شريطا مصورا لحادثة إطلاق النار على مواطن داخل سيارة وإصابته بجروح بعد أن رفع مسدسا باتجاه ضابط في الشرطة، في محاولة لتلافي الاتهامات التي تطال الشرطة الأميركية بسبب التعامل العنيف مع المواطنين السود.
وكان إيليا يوبانكس (20 عاما) يجلس في المقعد الخلفي لسيارة مركونة برفقة شخصين آخرين عندما اقترب منهم ضباط الشرطة عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت، وذلك إثر تلقي تقرير عن وجود مركبة "مشبوهة" في منطقة سكنية.
وأظهر الشريط المصور كيف رفض يوبانكس الخروج من السيارة، وعندما حاول شرطي الاقتراب منه رفع الشاب مسدسا في وجهه، فعاجل الشرطي بإطلاق النار عليه.
وأكدت سلطات لويفيل أن يوبانكس مايزال في المستشفى وحالته مستقرة.
هذه الحادثة تأتي بعد أيام من موجة الغضب التي أثارها مقتل مواطن أسود أعزل، يدعى ستيفون كلارك، من ساكرامنتو بكاليفورنيا برصاص الشرطة.
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وقتلت الشرطة كلارك بالرصاص أثناء تعاملها مع بلاغ عن قيام شخص بكسر النوافذ. وقالت إن الضباط خشوا أن يكون بحوزته مسدس لكن تبين لاحقا أنه كان يمسك بهاتف محمول.
وقالت الشرطة إنه كان يتجه نحو الضباط بطريقة تنطوي على تهديد. وبثت الشرطة لقطات مصورة لإطلاق النار سجلتها كاميرا مثبتة في سترة أحد أفرادها.