أوقفت الشرطة البريطانية رجلين، 52 و21 عاما، يُشتبه بتخطيطهما لعمل إرهابي، الاثنين، غرب يوركشير، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.
واُعتقل الرجلان في بلدة سافيل، وتم تحويلهما إلى قسم الشرطة للتحقيق معهما، بشبهات التحضير لأعمال إرهابية، أو التحريض عليها.
الشرطة البريطانية تعتقل رجلين يشتبه بتخطيطهما لعمل إرهابي
واُعتقل الرجلان في بلدة سافيل، وتم تحويلهما إلى قسم الشرطة للتحقيق معهما، بشبهات التحضير لأعمال إرهابية، أو التحريض عليها.
ويتيح الفصل 41 من قانون الإرهاب الذي اُعتمد عام 2000، بالمملكة المتحدة، إيقاف الأشخاص المشتبه بنيتهما القيام بأعمال من هذا النوع.
كما فتشت الشرطة منزل الرجلين، حيث سُمعت أصوات انفجارات قوية لحظة الاقتحام، بيد أن الشرطة طمأنت السكان بأن ذلك "جزء من خطة الدخول".
كما أشارت شرطة المنطقة إلى أن عملية الاعتقال مُحضر لها من قبل، وأنها جزء من تحقيقات استخباراتية تقودها شرطة مكافحة الإرهاب، في المنطقة الشمالية الشرقية.
واكتسبت مدينة سافيل سمعة سيئة باعتبارها مرتعا للمتطرفين الإسلاميين في السنوات الأخيرة، ولكونها موطن أصغر إرهابي مدان في بريطانيا، والعقل المدبر لعملية متجر 7/7.
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