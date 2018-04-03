نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم إحدى الجماعات السورية المعارضة قوله إن ضابطين من الجيشين الروسي والسوري أبلغا المعارضين في منطقة محاصرة شمال شرقي العاصمة دمشق أنه يتعين عليهم قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة.
روسيا والأسد للمعارضة: اقبلوا حكم الدولة أو غادروا
روسيا والأسد للمعارضة: اقبلوا حكم الدولة أو غادروا
وقال سعيد سيف المتحدث باسم جماعة الشهيد أحمد العبدو إن الإنذار الموجه لفصائل المعارضة في القلمون الشرقي تسلمه مدنيون من المنطقة خلال اجتماع مع كولونيل روسي وضابط من المخابرات الجوية السورية.
وأضاف سيف في تصريحات منفصلة لتلفزيون الحدث: "رسالة واضحة أرسلت إلى فصائل الجيش الحر في المنطقة إما تسليم السلاح للحكومة السورية كما يسميها الروس أو مغادرة القلمون الشرقي".
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شاهد بالفيديو أضخم أنفاق مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية
وتبعد المنطقة عن دمشق مسافة 40 كيلومترا باتجاه الشرق وهي منفصلة عن الغوطة الشرقية الملاصقة تماما للعاصمة والتي أخرجت منها القوات الحكومية المدعومة من روسيا المعارضة.
وقال سيف إن المعارضة قدمت اقتراحا ينسحب بمقتضاه المسلحون من البلدات إلى المناطق الجبلية وأن يبقى المدنيون وتنتظر رد روسيا. وقال إن الهدف هو تجنب "التهجير القسري" للسكان الذي وقع في مناطق أخرى استعادتها القوات الحكومية.
واستطاع الجيش السوري مؤخرا، بدعم قوي من روسيا، استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية التي كانت أكبر معاقل للمعارضة قرب العاصمة.
المصدر: رويترز