تقييم مدى الانتعاش الأوربي

يقارن كبار الاقتصاديين الناتج المحلي الإجمالي بعداد سرعة السيارة: يعلمونا عن مقدار السرعة دون الاشارة إلى احتمال التعرض لمشكلة في المحرك او عطل او حادث ما. كما قال السيد سبوك - القبطان في ستار تريك - "حقائق لا تستند إلى أسس كافية تُعرض دائماً للخطر." لذا وضعنا بعض المؤشرات حول ما ينتظرنا في الأفق.

في العام الماضي، سجل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو أكبر زيادة في إجمالي الناتج المحلي منذ عشر سنوات، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه النمو هذا العام والعام المقبل. لكن لترجمة التوقعات المتعلقة بناتجنا المحلي الإجمالي إلى واقع ، يجب أن يكون هذا التعافي ملموساً من قبل كل مواطني الدول الأعضاء .

دورة مكثفة للتوضيح

في منظارها الخاص بالتنبؤ، ترى المفوضية الأوروبية استمرار النمو. المستهلكون والشركات أكثر إيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي. من المتوقع ارتفاع مؤشرات التضخم العالمية التي تشمل الغذاء والطاقة، لكن انخفاض معدلات التضخم الأساسية التي تستبعدهما.

لكن يُتوقع أن يؤدي الطلب على السلع الاستهلاكية في أوروبا إلى دفع النمو في 2018 ، ينبغي أن يسمح ذلك بالتنمية بمرور الوقت لكل القطاعات والدول.

الحصول على تمويل قليل التكلفة ينبغي أن يساعد الشركات أيضاً، وبالتالي على زيادة الاستثمارات ...

هذا يعني أن بإمكان الشركات تصدير المزيد للمستهلكين في جميع أنحاء العالم على الرغم من اليورو المُكلف والقوي - وهذا يخلق المزيد من فرص العمل أيضاً.

من المتوقع أن تحدث التنمية في جميع دول الاتحاد الأوروبي في عام 2018 . لكن لا تزال هناك مخاطر: التوترات الجيوسياسية ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقواعد المالية التي ستصبح أكثر صرامة بحلول العام المقبل.

ما الذي يمثل تحدياً للنمو الأوروبي؟

اذاً، انها رؤية لمستقبلنا. سنحصل على أخرى من أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقر المنظمة في باريس.

مايتري سيتارامان، يورونيوز: "السيد غوريا طلبنا منك أن تجلب لنا شيئاً، لكنك جلبت شيئين، برأيك، ما الذي يمثل تحدياً للنمو الأوروبي ؟"

أنخيل غوريا:"من السهل جداً التقليل من شأن أوروبا، لكن يجب النظر إلى أن ما وراء السقالات. تخيلوا: أنكم وفرتم لمدة ثلاث سنوات لزيارة أوروبا، وحين ذهبتم لرؤية نوتردام في باريس أو دومو في ميلانو أو كاتدرائية كولونيا، وجدتم أن السقالات قد وضعت أمام المواقع . وعند عودتكم بعد ثلاث سنوات، اكتملت الأعمال. هكذا يجب أن تنظروا إلى أوروبا: إنها تعيد اكتشاف نفسها باستمرار، وتعيد رسم نفسها، وتقوي نفسها، لكنها دائما قيد الإنشاء، مع الخوذة والمِسْطار! "

يورونيوز:"الانتقال في كل مكان لأن مراسلنا جيوفاني ماجي ذهب إلى أيرلندا ليرى كيف أن قطاع الإنشاءات - على وجه التحديد - يشارك في الانتعاش الاقتصادي للبلاد: هل ستعود الفرصة الأيرلندية الشهيرة أو، كما يقول البعض، سينهض طائر الفينيق؟ "

قطاع البناء؟

في دبلن، الرافعات في كل مكان. بعد أن توقفت عن العمل بسبب الأزمة المالية في العام 2008، تباطأت صناعة البناء بشكل كبير قبل الإنطلاق مجدداً ببطء، لكن بالتأكيد من العام 2013.

فرانك كيلي، نائب رئيس اتحاد قطاع البناء:"في ذروة قطاع البناء، مثلنا نحو 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في ذروة الأزمة، كان 3 ٪ فقط. حاليا، نحو 6 إلى 7 ٪. لكن الاقتصاديين يقدرون أنه يجب أن يكون بين 12 و 15٪. لذا، من الواضح أنه لا تزال هناك فجوة في مستوى الإنتاج المستدام لقطاع البناء ".

هناك مؤشرات أخرى جيدة: فقد حطمت الصادرات كل الأرقام القياسية في العام الماضي، استهلاك الأسر يرتفع، ومعدل البطالة قريب من مستوى ما قبل الأزمة، والأجور آخذة في الارتفاع. لكن هل هذه علامة جيدة للنمو؟ ما هي وجهة نظر ممثل قطاع البناء؟"

فرانك كيلي، نائب رئيس اتحاد قطاع البناء:"هذا يدل على الحاجة إلى تحقيق توازن بين مبادرات القطاع الخاص، وبالطبع، المشاريع الحكومية، كالبنية التحتية، هذه المشاريع ضرورية للتمكن من القيام بكل الأشياء الأخرى".

آيرلندا: نهوض طائر الفينيق؟

الحفاظ على هذا النمو على المدى الطويل يعتمد أيضاً على أساسيات الاقتصاد، وفي أيرلندا لديها خصائص معينة.

مراسلنا جيوفاني ماجي توجه إلى هناك.

"في ايرلندا، تُشوه بيانات نموها من خلال وجود الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي خُلقت هنا بشكل رئيسي لأسباب ضريبية. لكن حتى لو طرحنا مبالغ النشاط الصناعي لهذه الشركات خارج البلاد، يظل معدل النمو الوطني ضعفي متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي."

لكن - هناك تحديات كبيرة أمامنا - من القواعد الجديدة للانضباط المالي لغاية البريكست !

سامون باري، كبير الخبراء الاقتصاديين في جمهورية أيرلندا، بنك أولستر:"المجهول الكبير هو معرفة نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: هذا هو المصدر الرئيسي لعدم اليقين والمخاطر من وجهة النظر الإيرلندية: كلما كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصعب، كلما كانت العواقب الاقتصادية أكثر خطورة. لكن حتى مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير البريكست على المديين المتوسط والطويل، من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد الآيرلندي ."

وسيكون من الضروري أيضاً أن تكون أركان الاقتصاد الأيرلندي قوية بما يكفي لتحمل المخاطر العالمية الكبرى.

يوروينوز:"عندما ننظر إلى الوضع على المدى المتوسط ، لا يوجد احتمال لارتفاع الأجور، والتضخم معتدل، هل هذه مشكلة؟"

أنخيل غوريا:"لقد كانت مسألة الأجور مشكلة في اليابان، والولايات المتحدة، والمكسيك، وأوروبا ... لماذا ، لأنه كان لدينا، أولا وقبل كل شيء، هذه التطورات التكنولوجية التي تذهب دائما في اتجاه خلق وظائف جديدة أقل: الهدف هو خلق بيئة جذابة للشركات حيث يمكن للعاملين من ذوي المهارات المناسبة تلبية هذه الاحتياجات. يُقدر أنه خلال السنوات ال10 الى ال 15 المقبلة، أن ما بين 10٪ و 14٪ من القوى العاملة قد يضطرون إلى تغيير وظائفهم وان 30٪ أخرى منها قد تتعطل أنشطتهم اليومية."

حروب تجارية؟

يوروينوز:"حين نرى الحروب التجارية التي تظهر في جميع أنحاء العالم، هل تراها كمخاطرة، وكم تحتاج أوروبا لتوليد الطلب المحلي اليوم؟"

أنخيل غوريا:"الحروب كلها سيئة! يجب التحاور لإيجاد حل عميق للمشكلة، لماذا؟ لأنكم ستتعاملون مع آثارها فقط!" كل عام، كل عامين، سيكون هناك استرجاع لآثارها إذا لم تحل المشكلة الحقيقية. أوروبا لم تشارك في حرب تجارية في هذه المرحلة! ونأمل أنها لن تفعل ذلك. لكن السؤال هو: كيف يمكن التقدم إلى الأمام! "

يوروينوز:كيف يمكن لأوروبا أن تقوم بذلك حين يتركها أحد أعضائها الأساسيين؟ ما هي المخاطر الرئيسية في رأيك: خروج بريطانيا، والعلاقات مع الولايات المتحدة، أو شيء آخر، أو كل هذه الأشياء معاً؟"

أنخيل غوريا:"العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة لأنها تمثل عميلاً هاماً للغاية.

البريكست يزعزع الاستقرار. ستظل المملكة المتحدة شريكا تجاريا واقتصاداً مهما لكل أوروبا. فقدنا عشر سنوات في الكفاح للخروج من الأزمة وما زلنا نواجه عواقبها! عدم المساواة يتزايد، وثقة الناس بحكومتهم ومؤسساتهم تتراجع ".