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إنقاذ طفل علق في أنابيب الصرف الصحي 12 ساعة بكاليفورنيا

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إنقاذ طفل علق في أنابيب الصرف الصحي 12 ساعة بكاليفورنيا

عمال إنقاذ يساعدون صبيا على الخروج من حفرة علق فيها في لوس أنجليس
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رويترز
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تمكن عمال الإنقاذ في ولاية لوس أنجليس، بالولايات المتحدة، الاثنين، من إنقاذ صبي مفقود سقط في شبكة صرف صحي وعلِق داخلها لمدة 12 ساعة، حسب السلطات.

وعُثر على الصبي، الذي تعرفت عليه إدارة الاطفاء في لوس أنجليس وتبين أنه جيسي هرنانديز (13 عاما)، بعد أن فتشت فرق الإنقاذ شبكة تصريف مياه على بعد ميل (1.6 كم) من مكان اختفائه في حديقة "غريفيث".

صورة الطفل جيسي هرنانديز على حساب فرقة الإنقاذ التي ساعدته على الخروج

وقال إريك سكوت، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجليس: "كان مكتب الصرف الصحي بصدد فتح حفرة للصيانة ويثبت كاميرا هناك، ووقتئذ عثرنا جيسي هرنانديز على قيد الحياة".

وأضاف: "تمكنا من منحه هاتفا خلويا للاتصال بأفراد عائلته الذين يمكن تخيل مدى فرحهم".

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الوكالات • رويترز