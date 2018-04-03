بريطانيا عاجزة عن تحديد مصدر غاز أعصاب استخدم في هجوم على عميل روسي مزدوج

قال رئيس مركز الأبحاث العسكرية البريطاني يوم الثلاثاء إن المركز غير قادر حتى الآن على تأكيد أن غاز الأعصاب المخصص للأغراض العسكرية الذي استخدم في هجوم على عميل روسي مزدوج الشهر الماضي أنتج في روسيا.

وقال غاري أيتكنهيد الرئيس التنفيذي لمختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في منطقة بورتون داون بإنجلترا لشبكة سكاي نيوز "تمكنا من تحديد أن الغاز هو نوفيتشوك، وأنه غاز للأعصاب مخصص للأغراض العسكرية".

وأضاف "لم نستطع تحديد المصدر على وجه الدقة، لكننا قدمنا المعلومات العلمية للحكومة التي استخدمت عددا من المصادر الأخرى للتوصل إلى استنتاجاتها".

لكنه أكد أن المادة تتطلب "أساليب في غاية التعقيد لصنعها وهو أمر لا تقدر عليه إلا دولة".

وأضاف "نواصل العمل للمساعدة في توفير معلومات إضافية ربما تساعدنا في التعرف (على المصدر) لكننا لم نتمكن من عمل ذلك بعد".

ونفت روسيا الضلوع في الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا يوم الرابع من مارس آذار.

الرد على التهديد الروسي

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن بريطانيا تبحث عن "طريقة متناسبة" للرد على التهديد الذي تمثله روسيا بعد أن قال مسؤول متقاعد بالجيش الروسي إن تسميم جاسوس سابق قد يشعل فتيل حرب عالمية جديدة.

وأضاف المتحدث ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خطر اندلاع حرب "نحتاج إلى الرد بطريقة متناسبة على هذا السلوك العدواني من روسيا وهذا هو ما نفعله".

وكانت صحف بريطانية نقلت يوم الثلاثاء عن اللفتنانت جنرال الروسي المتقاعد إفغيني بوجينسكي قوله إن تداعيات الهجوم قد تثير "آخر حرب في تاريخ البشرية".

المصدر: رويترز