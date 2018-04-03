تسببت خمسة أفيال بإيقاف السير على أحد الطرق السريعة جنوب شرق إسبانيا بعد أن تعرضت الشاحنة التي كانت تقلها إلى حادث مروري.
شاهد: حادث يتسبب في خروج أفيال إلى طريق سريع بإسبانيا
شاهد: حادث يتسبب في خروج أفيال إلى طريق سريع بإسبانيا
ونفق أحد الفيلة متأثرا بجراحه، فيما أصيب فيلان آخران بجروح. وعمدت السلطات الإسبانية إلى استخدام رافعات ضخمة لإبعاد الحيوانات عن الطريق السريع.
وقالت السلطات إن الحادث وقع عند بلدة بوزو كانادا بالقرب من الباسيتي، مؤكدة أن سائق الشاحنة لم يتعرض لأذى.
ونشر مدير إدارة النقل البري في إسبانيا، غريغوريو سيرانو، فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عملية إجلاء الفيلة.
ونشر مجلس بلدية بوزو كانيادا شريط فيديو للفيلة الأربعة الناجية محتجزة داخل مجمع، مضيفاً أن "السلطات المحلية ستتولى رعايتها إلى أن يتم نقلها".
ويعتقد بأن المركبة التي كانت تقل الفيلة شاحنة سيرك.