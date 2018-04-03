بعد نجاح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المصرية الأخيرة بنسة تصل إلى 97%، إليكم مقارنة بين أهم النسب والتي من الممكن أن تشكل فارقا لعامي 2014 و2018.
إنفوغرافيك: مقارنة بين نسب الانتخابات المصرية لعامي 2014 و2018
إنفوغرافيك: مقارنة بين نسب الانتخابات المصرية لعامي 2014 و2018
بلغ معدل الإقبال في العام الجاري 41 بالمئة على الرغم من المساعي الحثيثة لحمل أكبر عدد ممكن من المصريين على التصويت في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، بينما وصل في العام 2014 إلى 47%.
وحصل السيسي على ما يصل إلى 21.8 مليون صوت مقابل 656534 صوتا حصل عليها منافسه موسى الذي قل عدد الأصوات التي حصل عليها عن عدد الأصوات الباطلة التي بلغت 1.8 مليون صوت، بينما حصل في العام 2014 على 23 مليون و780 ألف و104 أصوات، بينما حصل صباحي، زعيم "التيار الشعبي"، على 757 ألف و511 صوتاً.