بوتين وإردوغان يدشنان العمل في محطة أكويو النووية

وستقوم وكالة الطاقة النووية الروسية (روس-اتوم) ببناء المحطة "أكويو"، وستتكون من أربع وحدات سعة كل منها 1200 ميغاوات.

وشاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان الانطلاق الرسمي لأعمال بناء الوحدة الأولى يوم الثلاثاء وذلك عبر دائرة فيديو من العاصمة التركية أنقرة.

قال بوتين، إن تدشين محطة "أكويو" سيكون عام 2023، وعبر لدى زيارته تركيا عن امتنانه لقرار أنقرة إعطاء مشروع أكويو صفة الاستثمار الاستراتيجي.

فيما قال إردوغان: "عندما تبدأ الوحدات الأربعة بالعمل، فإن المحطة ستلبي 10 في المئة من احتياجات تركيا من الطاقة"، مضيفا أنه على الرغم من التأخير، فإن تركيا لا تزال تخطط للبدء في توليد الكهرباء في الوحدة الأولى في 2023.

ويشكل المصنع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار و 4800 ميجاوات جزءا من "رؤية 2023" لدى إردوغان، احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس تركيا الحديثة، وتهدف إلى تقليل اعتماد تركيا على واردات الطاقة.

لكن تأخيرات شابت المشروع منذ ترسية العقد على روسيا في 2010.

وفي الشهر الماضي قالت مصادر مطلعة إن من المرجح أن تتأخر أكويو عن موعد 2023 لبدء التشغيل لكن روس-أتوم التي تبحث عن شركاء محليين لنسبة 49 بالمئة من المشروع قالت إنها ملتزمة بالجدول الزمني.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء في وقت لاحق عن رئيس روس-أتوم قوله إن من المرجح تأجيل بيع حصة التسعة والأربعين بالمئة من العام الحالي إلى 2019.

تبدي الشركات التركية عزوفا عن المشروع بسبب حجم التمويل الضروري وبواعث القلق من عدم تلقيها حصة كافية من الشق الإنشائي العالي الربحية للصفقة حسبما ذكر مصدران بالقطاع.

بدأ بوتين يوم الثلاثاء زيارة لتركيا تستمر يومين حيث يلتقي باردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد اجتماع بشأن سوريا.