تستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد نشر "الأخبار المزيفة" أو المعلومات المضللة . لقد سألنا بعض السكان المحليين عن رأسيهم في الأخبار المزيفة وما الذي ينتظرونه من الاتحاد الأوروبي
بروكسل تحدد خطتها لمواجهة الأخبار الكاذبة
بروكسل تحدد خطتها لمواجهة الأخبار الكاذبة
ويقول هذا الشاب
ينبغي أن يقوم القيمون على مواجهة القضية،لكن ليس بمنع نشر المحتوى بقدر يجب نشر تكذيب قائم على أسس متينة
ويقول هذا الرجل
أعتقد أن الأمر يتعلق بمشكلة كبيرة للغاية،ويلزم إيجاد حل ناجع وفقا لذلك،فنحن الآن مرتبطون بشبكات الأنترنت و الوضع الجيوسياسي صار معقدا،ومن ثم فيحتاج الناس إلى فهم عيمق لتعقيدات الحال
قالت شركة فيسبوك في وقت سابق إنها بدأت عملية "لتقصي الحقائق" فيما يخص الصور ومقاطع الفيديو للحد من الأخبار الملفقة والكاذبة التي انتشرت في أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.
ويواجه موقع فيسبوك منذ أشهر انتقادات حادة من مستخدمين شكوا من أمور متعددة بدءا بانتشار أخبار كاذبة مرورا باستخدام الشبكة للتأثير على الانتخابات وصولا لجمع شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية بيانات 50 مليون مستخدم.
لقد أنشأت بروكسل إطارا يضم مجموعة من الخبراء حول التفكير في عواقب نشر الأخبار الكاذبة ،وتكمن أهمية عملهم في التفكير في تداعيات هذه الظاهرة، واقتراح الحلول الناجعة.
في 25 مايو 2018 ، ستدخل لائحة حماية البيانات الجديدة المعتمدة في عام 2015 حيز التنفيذ وتقوم مهمتها على ان تحد بشكل كبير من طبيعة المعلومات التي يمكن أن تخزنها شبكات التواصل الاجتماعية ومنصات أخرى على الإنترنت.