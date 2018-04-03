دعا نشطاء حقوقيون يوم الثلاثاء بالإفراج عن أربعة أشخاص اعتقلوا بإقليم إتشيه المحافظ بإندونيسيا للاشتباه بممارستهم اللواط.
أربعة إندونيسيون يواجهون الجلد بعد الاشتباه بميولهم الجنسية
أربعة إندونيسيون يواجهون الجلد بعد الاشتباه بميولهم الجنسية
وقالت السلطات إن أفرادا في لجان أهلية والشرطة اعتقلوا الأربعة المشتبه بهم وفي حالة إدانتهم فقد يحكم عليهم بالجلد 100 جلدة علنا
وقال قائد تحقيقات شرطة تطبيق الشريعة في باندا أتشيه عاصمة إقليم أتشيه: "ِإننا بصدد استكمال ملفاتهم وسنسلمها قريبا لممثلي الإدعاء".
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وأغلب سكان إندونيسيا العلمانية مسلمون ولكن أتشيه هو الإقليم الوحيد الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية..
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه العقوبة"تمثل تعذيبا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال جرايم ريد مدير برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش "يجب على سلطات أتشيه الإفراج عن الأربعة وحماية الناس من أعضاء اللجان الأهلية الغزاة الذين يستهدفون الأقليات الضعيفة.
المصدر: رويترز