إضراب عمال السكك الحديدية يحول محطات القطارات إلى جحيم في فرنسا
جاءت ساعة الجحيم التي يخشاها الفرنسيون منذ أيام في محطات القطارات، مع بدء موجة مطولة من الإضرابات دعت إليها النقابات العمالية لسكك الحديد، وتسببت بوقف معظم رحلات القطارات.
ومن المنتظر أن تستمر هذا الإضرابات بوتيرة يومين كل 5 أيام حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، مما قد يتسبب بحالة من الفوضى في وسائل النقل على المستوى المحلي والدولي.
ويأتي الإضراب احتجاجا على إصلاحات أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحويل الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف) إلى شركة تحقق أرباحا، بعد أن أنهكتها الديون.