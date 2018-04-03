نتنياهو يلغي اتفاقا لاعادة توطين الالاف من المهاجرين الأفارقة في دول غربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى، يوم الثلاثاء، اتفاقه مع الأمم المتحدة الذي بموجبه. بموجب هذا الاتفاق سيتم ارسال آلاف المهاجرين الافارقة الى دول غربية، والسماح ببقاء غيرهم في اسرائيل بدلاً من ارسالهم الى دولهم الاصلية.

نتنياهو، الذي تزايدت ضغوط اليمين عليه، كان قد علق هذا الاتفاق بعد ساعات على توقيعه، يوم الاثنين، مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وأعلن على صفحته فيسبوك إنه "قرر تعليق الاتفاق لحين اجراء مراجعة أخرى".

وتجدر الإشارة الى أن 37 ألف مهاجر افريقي بينهم نساء وأطفال يعيشون بلا إقامة رسمية في إسرائيل. اما الاتفاق الذي لم يعش طويلاً، فيسهل رحيل نحو" 16 ألف مهاجر من اريتريا والسودان الى دول متقدمة بموجب برامج مختلفة من بينها الرعاية وإعادة التوطين ولم شمل الاسر وبرامج العمال المهاجرين في حين سيحصل آخرون على وضع قانوني ملائم في إسرائيل".