قررت النيابة العامة الألمانية الثلاثاء أن تطلب من محكمة إقليمية تسليم الزعيم الكتالوني السابق كارلس بودجمون إلى إسبانيا حيث يواجه تهما بالتمرد على خلفية الحملة الداعمة لاستقلال كتالونيا.
النيابة الألمانية تطلب من محكمة إقليمية تسليم بودجمون إلى إسبانيا
النيابة الألمانية تطلب من محكمة إقليمية تسليم بودجمون إلى إسبانيا
ويقبع بودجمون رهن الاحتجاز في سجن بمدينة نويمونستر شمال ألمانيا منذ أكثر من أسبوع، بعد أن تم إلقاء القبض عليه في ولاية شليسفيش هولشتاين في 25 مارس/ آذار بناء على مذكرة اعتقال أوروبية قدمتها إسبانيا.
وقدم دفاع بودجمون استئنافا الاثنين أمام المحكمة العليا الإسبانية وطلب إسقاط الاتهامات المنسوبة إليه بالتمرد وسوء استخدام الأموال العامة. ونفى الجريمتين، معتبرا أنه لم يكن هناك "أي نوع من العنف" في يوم استفتاء أول تشرين أول/أكتوبر، وهو شرط أساسي لتهمة التمرد.
وأقر المدعي العام بولاية شليسفيش هولشتاين، بصحة التهمتين الموجهتين إلى بودجمون بـ "التمرد" و "اختلاس الأموال". ويخضع القرار النهائي في مسألة تسليم بودجمون إلى المحكمة الألمانية المختصة، ومن المتوقع أن يصدر خلال الأيام المقبلة.
ويحاكم في إسبانيا نحو 25 من زعماء الإقليم بتهم التمرد أو الاختلاس أو عصيان الدولة لدورهم في تنظيم استفتاء في أكتوبر/ تشرين الأول على استقلال الإقليم الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا.
واعتبرت حكومة مدريد الاستفتاء، الذي قاطعه معارضو الاستقلال على نطاق واسع، غير قانوني وفرضت سلطتها المباشر على الإقليم بعد إعلان رمزي للاستقلال من جانب برلمان كتالونيا.
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