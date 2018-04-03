بن سلمان يكشف في حواره مع " ذا أتلانتيك" عن أضلاع مثلث الشر في العالم

وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إيران وجماعة الإخوان المسلمون والتنظيمات الإرهابية بمثلث الشر في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقال بن سلمان في الحوار الذي أجرته معه مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية إن مثلث الشر هذا يسعى للترويج لأفكار خاطئة عن الإسلام من خلال فكرة أن واجب كل مسلم إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية القوية عن طريق كل الوسائل من بينها إستعمال لقوة.

ولفت الأمير الشاب إلى ان كل من إيران وجماعة الإخوان المسلمون والجماعات الإرهابية ينشرون هذا الفكر الخاطئ بهدف تحقيق أطماعهم الشخصية.