ترامب وسلمان يناقشان القضايا الإقليمية والدولية هاتفيا

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان تطرق إلى التطورات الأخيرة في فلسطين، مشددا "على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية".

وشهد قطاع غزة مسيرة حاشد لفلسطينيين بمناسبة "يوم الأرض"، آواخر شهر آذار/مارس الماضي، أمطرها الجيش الإسرائيلي بوابل من الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

كما أكد الملك "مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".