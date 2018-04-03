ترامب وسلمان يناقشان القضايا الإقليمية والدولية هاتفيا

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت الوكالة أن الملك سلمان تطرق إلى التطورات الأخيرة في فلسطين، مشددا "على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية".
وشهد قطاع غزة مسيرة حاشد لفلسطينيين بمناسبة "يوم الأرض"، آواخر شهر آذار/مارس الماضي، أمطرها الجيش الإسرائيلي بوابل من الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1400 آخرين.
كما أكد الملك "مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
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وحول إيران واليمن أيضا
من جهة اخرى، شكر سلمان ترامب على البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن مسألة إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه المملكة، و"أكد على جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية".
وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد أطلقوا عدة صواريخ باتجاه السعودية، أسفرت عن مقتل مواطن مصري مقيم في المملكة، بالإضافة إلى أضرار مادية.
من جهة أخرى، نقلت الوكالة السعودية عن ترامب قوله إن هناك ضرورة "للتصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
واختتم ترامب وسلمان حديثهما بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية، يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة أرضه، بحسب الوكالة.