سيقوم البرلمان الاسباني بدراسة اقتراح تعليم "الأناشيد العسكرية" في المدارس الابتدائية في البلاد للأطفال البالغين من العمر ما بين 6 و12 عاما.
مشروع قانون لتدريس الأطفال الأناشيد العسكرية بدلا من التربية الدينية في المدارس الاسبانية
مشروع قانون لتدريس الأطفال الأناشيد العسكرية بدلا من التربية الدينية في المدارس الاسبانية
هذا الاقتراح يدخل في إطار برنامج جديد ستعده وزارة الدفاع الإسبانية بالتعاون مع وزارة التعليم.
وسيتم تعليم الأطفال كلمات الأناشيد الوطنية والعسكرية كأغنية بنديريتا التي كانت مستخدمة خلال فترة استعمار اسبانيا للمغرب.
ويشمل هذا الاقتراح أنشطة أخرى كالتعرف على مختلف المدن قبل وبعد الحرب أو استخدام بعض الأناشيد العسكرية في بعض الألعاب المدرسية.
واقترحت الحكومة الإسبانية أن يتم اعتماد هذا البرنامج الجديد بشكل اختياري ما بين التربية الدينية أو الأناشيد العسكرية ضمن التربية المدنية للأطفال.