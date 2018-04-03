تواجه أمٌ في الولايات المتحدة اتهامات بإساءة التعامل مع الأطفال بسبب استخدامها مسدسا صاعقا لإيقاظ ابنها المراهق ليلتحق بالصلاة في الكنيسة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
أميركية توقظ ابنها بمسدس صاعق لحضّه على الذهاب إلى الكنيسة
أميركية توقظ ابنها بمسدس صاعق لحضّه على الذهاب إلى الكنيسة
وتُتهم شارون دوبينز، البالغة من العمر 40 عاما، بتوجيه الجهاز إلى ابنها البالغ من العمر 17 عاما لحضّه على النهوض والمشاركة في قداس عيد الفصح في مدنية فينيكس بأريزونا.
السيدة المتهمة بإساءة معاملة الأطفال، قالت أمام المحكمة إنها شغلت الجهاز وأصدرت صوتا بالفعل لكنها لم تطبقه على ابنها أبدا.
فيما أشار تقرير الشرطة إلى وجود نتوأين على ساق الشاب، ما قد يشير إلى أن الأم قد وضعت الجهاز على جسد ابنها.
وأفرج القاضي المكلف بالقضية عن دوبينز يوم الاثنين دون كفالة، فارضا عليها بعض الشروط.
وقال القاضي: "ما إن يتم إطلاق سراحك، عليك الامتناع عن التواصل مع ضباط الاحتجاز. ولا يسمح لك بامتلاك أي سلاح، بما في ذلك الصاعق".
وأكدت الشرطة أنها صادرت مسدس الصعق الذي استخدمتها المرأة لإجبار ابنها على النهوض من سريره.
للمزيد على يورونيوز: