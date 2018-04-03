ناسا: اكتشاف أبعد نجم تم رصده حتى الآن

اكتشف العلماء أبعد نجم تسنت رؤيته إلى الآن، وهو نجم أرزق عملاق يقع في منتصف الكون تقريبا، وأطلقوا عليه اسم "إيكاروس"، وهو اسم الشخصية الأسطورية اليونانية القديمة.
وقال باحثون، الاثنين، إنهم استخدموا تلسكوب إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) هابل لرصد هذا النجم، الذي يفوق ضوؤه الشمس مليون مرة وحرارتها مرتين، ويقع على بعد 9.3 مليار سنة ضوئية عن الأرض. وهو من نوع النجوم التي يطلق عليها اسم النجوم الزرقاء العملاقة.
ويقع هذا النجم في مجرة حلزونية بعيدة، ويبعد ما لا يقل 100 مرة عن أي نجم تم رصده في السابق.