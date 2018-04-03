ذكرت الشرطة المحلية أن نحو 35 شخصا أصيبوا، اثنان منهم حالتهم خطيرة، في تصادم قطاري أنفاق في مدينة ديسبورج الألمانية يوم الثلاثاء.
جرحى جراء تصادم قطارين في ألمانيا
جرحى جراء تصادم قطارين في ألمانيا
وأبلغ مسؤول بالشرطة رويترز أن القطارين تصادما في نفق وأن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.
وقال مسؤول في هيئة النقل إن الحادث وقع في الساعة 1520 بتوقيت وسط أوروبا (1320 بتوقيت جرينتش) أسفل نهر رور.
وأفادت صحف محلية وقنوات تلفزيونية بأن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الحادث.
وقال المتحدث باسم هيئة النقل إن السلطات سارعت بإرسال حافلات لنقل الركاب وللمساعدة في تسيير حركة المرور في ساعة الذروة.
ولا تزال ألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات على يد متشددين بعد مقتل 12 شخصا في هجوم بحافلة على سوق لعيد الميلاد في برلين في ديسمبر كانون الأول 2016.
المصدر: رويترز