الانتخابات في المجر..ما الذي ينبغي معرفته بشأن الأحزاب المعادية لأوروبا؟

هل كانت العلاقة ما بين المجر و الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأربع الماضية، جيدة او سيئة بما فيه الكفاية؟ يقول بعض المحللين إن بروكسل قد تعودت على سياسة فكتور أوربان غير العادية وهي تتعامل معها بناء على استراتيجيات معينة. مهما يكن من أمر فقد جرى الكثير من المناقشات و تم تناول عديد القضايا الساخنة بين بودابست وبروكسل ما بين الأعوام 2014 و 2018 ؛ مثلا قضية الهجرة:حيث رفضت المجر تطبيق حصص الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي ، كما نظمت استفتاءً بشأن القضية،كانت نتيجته، لا لإعادة توطين اللاجئين.

لقد قمنا بالإجراء ضد بولندا في السابق،وهناك حالة سيتم طرحها قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي ويتعلق الأمر بتفعيل المادة السابعة،وفي نهاية المطاف أعتقد ان الإجراء نفسه ينبغي أن يتم تطبيقه ضد المجر. و بكل تأكيد عندما نرى عديد القضايا المتربطة بالفساد،وتتضمن توافر أموال ترتبط بالاتحاد الأوروبي،فإنه ي

الحكومة المجرية استثمرت أكثر من مائة مليون يورو في إقامة أسوار شائكة

في 2015،كشفت منظمة العفو الدولية في بيان جديد أن الحكومة المجرية استثمرت أكثر من مائة مليون يورو في إقامة أسوار شائكة حادة الشفرات وتدابير السيطرة على الحدود لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين، أي ثلاثة أمثال المبالغ التي تنفقها سنويا على استقبال طالبي اللجوء.وفي الآونة الأخيرة ، شرع الاتحاد الأوروبي في تحريات لمكافحة الفساد في المجر تتعلق بعض قضاياها بمسالة يقول الاتحاد الأوروبي إنها شديدة الارتباط بسوء استخدام عائلة فكتور أوربان لأموال الاتحاد الأوروبي لأموال الاتحاد الأوروبي

تفعيل المادة 7

يريد الزعيم الليبرالي غاي فرهوفشتات تفعيل المادة 7 من قانون الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بحرمان المجر من التصويت داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بمثابة "سلاح نووي" ضمن ترسانة العقوبات لدى الاتحاد

.مسؤول ملف البريكست في الاتحاد الأوروبي، غاي فيرهوفشتات

لقد قمنا بالإجراء ضد بولندا في السابق،وهناك حالة سيتم طرحها قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي ويتعلق الأمر بتفعيل المادة السابعة،وفي نهاية المطاف أعتقد ان الإجراء نفسه ينبغي أن يتم تطبيقه ضد المجر. و بكل تأكيد عندما نرى عديد القضايا المتربطة بالفساد،وتتضمن توافر أموال ترتبط بالاتحاد الأوروبي،فإنه ينبغي علينا ألا نغض الطرف عن حالات الفساد تلك.

ويقول إيشتفان إوهليلي،نائب في البرلمان الأوروبي/المجر

يقوم فكتور أوربان بتطبيق سياسة تهدف إلى تخلي المجر عن الاتحاد الأوروبي،ومن العجيب أنه لم يجرؤ على سؤال الناخبين بشأن مسألة انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي،ومن ثم فهو يسمح لغالبية الدول أن تتفوق علينا بشأن الاستراتيجية القائمة على أوروبا بسرعتين متفاوتتين

بعض النواب من التابعين لمجموعة حزب الشعب الأوروبي انتقد سياسة فكتور أوربان

إلمار بروك ،نائب في البرلمان الأوروبي/ألمانيا

فكتور أوربان ذكي جدا،ولكنه أقل حيلة إيديلوجية مقارنة بكاتزينسكي،مهما يكن من أمر علينا أن نكون حذرين للغاية،بشأن المجر وعلينا أن نراقبه عن كثب،

لكن زعيم مجموعة حزب الشعب الأوروبي قال إنه على الرغم من المناقشات الداخلية فإنهم يقفون وراء فكتور أوربان في المعركة الانتخابية.

مانفريد ويبر نائب في البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين الألماني

يقوم فيدز بعمل جيد في المجر،حيث توجد تنمية اقتصادية معتبرة هنالك،ومن ناحية أخرى لقد أسهم فكتور أوربان في وقف موجات الهجرة غير القانونية،التي اجتاحت طريق البلقان. لذلك تم اعتبار ذلك شيئا إيجابيا.ولذلك السبب فنحن نتطلع إلى أن يفوز حزب فكتور اوربان، فيديز، بالمجر في االانتخابات، نأمل فعلا أن يحرز فوزا انتخابيا.

حزب الشعب الأوروبي هو العائلة السياسية الكبيرة في الاتحاد الأوروبي ،نحن أقوياء حقا،ولدينا تاثير كما لدينا أفكار معتبرة وعديدة ومن ثم فمن الطبيعي فعلا أن يكون ثمة نقاش داخلي حول بعض القضايا،ونحن نرحب بالمناقشات المفتوحة،بشان توجهات حزب الشعب الأوروبي،أما ما تبقى فإن الناخبين المجريين هم من يقررون بشأن الطريقة التي ينبغي أن يسلكها بلدهم.

ويقول نايجل فاراج نائب في البرلمان الأوروبي /المملكة المتحدة

أرى أن فكتور اوربان قائد صنديد،عبر عموم أوروبا في هذه المرحلة،فقد دافع على التطلع القومي للدولة،من خلال الذوذ عن القيم اليهودية المسيحية في بلاده

فقد كانت تحذوه شجاعة للتصدي لشروش ووقع ذلك من الشعب موقعا حسنا،ولو أنني كنت مجريا فإنني أعرف بالضبط لصالح من سأصوت.

زعيم حزب "رابطة الشمال" المتطرف ماتيو سالفيني قال لنا إن ما قام به فكتور أوربا كان يصب فعلا في مصلحة الشعب المجري

قامت الحكومة المجرية بكل ما هو ضروري لمصلحة الشعب المجري على عكس الحكومات الأوروبية الأخرى.تيبور نفاراسيس كان ضمن حزب فيدز،قبل أن يتولى منصب مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التربية و الثقافة و الشباب و الرياضة .

تيبور نفاراسيس مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التربية و الثقافة و الشباب و الرياضة

هناك الكثير من المناقشات بين المجر والاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية،ولكن في هذا الصدد فإن المجر ليست في وضع صعب أو يثير إزعاجا للغاية،ومن ناحية ثانية فإن لبولندا أو رومانيا أيضا محادثات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي،والأمر يتعلق أيضا بأعضاء دول الاتحاد الأرووبي الغربيين.

„يمكنني أن أقول شيئًا أكيدًا: لقد جعلت هذه المناقشات من المجر بلدًا مميزا في في المنطقة. اما إن كان البلد يسير نحو الطريق الصحيحة أو الخاطئة، فذلك ما يقرره حسب ما يمليه عليه هواه المواطن.