قام مسلح بإطلاق النار في مكاتب شركة يوتيوب في مقر يوتيوب في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وسارعت الشرطة و سيارات إسعاف إلى المكان، فيما حذرت شرطة مدينة سان برونو الناس من الاقتراب منه. وقالت شركة غوغل، التي تملك يوتيوب، إنها تحقق في "حادث إطلاق نار" محتمل.
إطلاق نار قرب مقر يوتيوب في كاليفورنيا وسقوط عدد غير معروف من الضحايا
إطلاق نار قرب مقر يوتيوب في كاليفورنيا وسقوط عدد غير معروف من الضحايا
وقالت الشرطة إنها تتعامل مع مسلح نشط أطلق النار في مقر شركة يوتيوب قرب سان فرانسيسكو وذكر شهود أنهم رأوا دماء على الأرض والسلالم وقال مستشفى إنه استقبل مصابين.
وذكرت مصادر إعلامية أمريكية عن قيام الشرطة بمطاردة سيدة بيضاء تحمل سلاح وأنها أطلقت النار عليها.
وذكر المستشفى العام في سان فرانسيسكو انه استقبل عددا غير معروف من ضحايا واقعة إطلاق نار في مقر شركة يوتيوب.
وأبلغ بعض العاملين في يوتيوب عن وجود شخص لا يزال يطلق النار، غير أنه ليس هناك تأكيد لهذه المعلومات.