شاهد: المهاجرون الأفارقة يحتجون على نتنياهو بالسلاسل والأغلال
احتج العشرات من المهاجرين الأفارقة الثلاثاء ضد سياسة الهجرة التي يطبقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. المحتجون تجمعوا خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس وبالقرب من مكاتب الحكومة في تل أبيب، بعد قرار نتنياهو إلغاء اتفاق مع الأمم المتحدة لإعادة توطين المهاجرين الأفارقة في الدول الغربية. ويواجه نتنياهو انتقادات حادة داخل حزب الليكود الحاكم جراء هذه السياسية.
وكان نتنياهو قد أعلن في التلفزيون الوطني أن إسرائيل وافقت على إلغاء الطرد المخطط للالاف من المهاجرين الأفارقة. وينص الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدةعلى إعادة توطين نصف المهاجرين الـ 35 ألف الذين يعيشون في إسرائيل في دول غربية. وبعد ساعات قليلة من اعلانه قرر نتنياهو تعليق الاتفاق ثم قام بالغائه في وقت لاحق.