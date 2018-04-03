قال مساعد بالكرملين إن الرئيس الأميركي اقترح لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبيض الأبيض.
روسيا: ترامب عرض عقد لقاء مع بوتين بالبيت الأبيض
روسيا: ترامب عرض عقد لقاء مع بوتين بالبيت الأبيض
وقال المساعد يوري أوشاكوف إن الاقتراح جاء خلال اتصال ترامب ببوتين لتهنئة الأخير على فوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية الشهر الماضي.
وأضاف أوشاكوف: "عندما تحدث الرئيسان هاتفيا اقترح ترامب عقد أول اجتماع في واشنطن في البيت الأبيض".
ولم تؤكد سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض توجيه دعوة لبوتين ولكنها قالت إن الزعيمين ناقشا عددا من الأماكن لهذا الاجتماع المحتمل من بينها البيت الأبيض.
وقالت للصحفيين يوم الاثنين: "ليس لدينا شيء آخر نضيفه حاليا".
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وقد يثير استقبال بوتين في البيت الأبيض بدلا من مكان محايد غضب منتقدي ترامب في الداخل والذين يتهمون روسيا بارتكاب أعمال عدائية ضد دول غربية من بينها الولايات المتحدة.
ويجري التحقيق مع أعضاء حاليين وسابقين في فريق ترامب بشأن التواطؤ المزعوم مع روسيا خلال الفترة التي سبقت تنصيب ترامب. وينفي ترامب أي تواطؤ.
ومنذ ذلك الاتصال الهاتفي طردت واشنطن 60 دبلوماسيا روسيا وأغلقت القنصلية الروسية في سياتل بسبب ما قيل عن دور روسيا في تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته في بريطانيا. وردت موسكو على واشنطن بالمثل.
المصدر: رويترز