عادة غريبة يدأب عليها الروس في مدينة سان بطرسبورغ. وسط الجليد والبرد يخرج عشرات سكان المدينة وبعض السياح للإستمتاع بحمام شمس وسط الثلوج والجليد.
شاهد: حمامات شمس وسط الجليد والثلوج
شاهد: حمامات شمس وسط الجليد والثلوج
الحمامات الشمسية في هذه المدينة تقام بصورة مستمرة كل سنة منذ العام 1964 على شاطئ قلعة بطرس وبول. هواة الحمامات الشمسية يتجمعون بالقرب من الجدران الحجرية السميكة للحصن.
والغريب في هذا المكان هو ان المترديين عليه ينقسمون ما بين من يرتدي ملابس السباحة وملابس الشتوية الساخنة تحت درجات حرارة تبلغ درجتين تحت الصفر.